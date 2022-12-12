І знову газ: у Чернівцях під час вибуху у житловому будинку загинула дитина, багато постраждалих - фото
Вранці в понеділок, 12 грудня, чернівецькі рятувальники отримали повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вулиці Слобідській у обласному центрі, внаслідок якого загинув 15-річний підліток.
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, інформує
За попередніми висновками, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння.
Внаслідок вибуху були травмовані 2 дорослих та 2 дітей.
Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.
Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні.
Обставини події з’ясовуються, йдеться у повідомленні.