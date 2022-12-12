І знову газ: у Чернівцях під час вибуху у житловому будинку загинула дитина, багато постраждалих - фото

Вранці в понеділок, 12 грудня, чернівецькі рятувальники отримали повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вулиці Слобідській у обласному центрі, внаслідок якого загинув 15-річний підліток.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, інформує Апостроф.

За попередніми висновками, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння.

Внаслідок вибуху були травмовані 2 дорослих та 2 дітей.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні.

Обставини події з’ясовуються, йдеться у повідомленні.


Олексій Руденко, Апостроф





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