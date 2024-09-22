Росія вночі вдарила по Кривому Рогу - серед жертв є дитина

В ніч на 21 вересня Росія атакувала приватний житловий район Кривого Рогу. Внаслідок удару загинуло три людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Загиблі - 12-річний хлопчик та дві жінки 75 і 79 років. Ще три людини отримали поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що госпіталізовані в стані середньої тяжкості 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років.

За його словами, внаслідок ворожої атаки зайнялися два приватних будинки.Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві – зруйновані. Понівечені також школа, гараж та авто.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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