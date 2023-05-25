“Люк Скайуокер” із “Зоряних війн” збирає кошти на ремонт понівеченої росіянами школи на Київщині
Американський актор Марк Гемілл (Mark Hamill, на фото), який зіграв роль Люка Скайуокера у “Зоряних війнах”, оголосив про розіграш вишиванки – хоче зібрати гроші на відновлення школи у Бузовій (Бучанський район Київщини).
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“Ця вишиванка з вишитими мечами джедаїв на замовлення – подарунок”, – затвітив Гемілл і зазначив, що таких вишиванок дві: одна в нього, а іншу він ставить на розіграш.
Щоб взяти участь у розіграші і отримати українську національну сорочку, потрібно пожертвувати платформі United24 на сайті Donorbox від 24 доларів.
Актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайуокера у трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни",
Кошти, які тепер збирає актор, будуть перераховані на відбудову Академічного ліцею в селі Бузова. Цю школу росіяни обстріляли ракетами, мінами та з танків 14 разів,
Щоб допомогти 452 дітям повернутися до школи 1 вересня цього року, раніше був оголошений збір на суму 1 млн 250 тис. доларів.
До збору коштів долучилися різні світові знаменитості, які теж виставили на аукціон вишиванки. Збір коштів триватиме до 1 червня.
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