“Люк Скайуокер” із “Зоряних війн” збирає кошти на ремонт понівеченої росіянами школи на Київщині

&ldquo;Люк Скайуокер&rdquo; із &ldquo;Зоряних війн&rdquo; збирає кошти на ремонт понівеченої росіянами школи на Київщині

Американський актор Марк Гемілл (Mark Hamill, на фото), який зіграв роль Люка Скайуокера у “Зоряних війнах”, оголосив про розіграш вишиванки – хоче зібрати гроші на відновлення школи у Бузовій (Бучанський район Київщини).

Про це  стало відомо з твітту Марка Гемілла.

“Ця вишиванка з вишитими мечами джедаїв на замовлення – подарунок”, – затвітив Гемілл і зазначив, що таких вишиванок дві: одна в нього, а іншу він ставить на розіграш. 

Щоб взяти участь у розіграші і отримати українську національну сорочку, потрібно пожертвувати платформі United24 на сайті Donorbox від 24 доларів.

Актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайуокера у трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", вже допоміг Україні зібрати кошти на покупку понад 500 дронів. Раніше він долучився до фандрейзингового проєкту United24 (Гемілл почав співпрацювати з проєктом після розмови по Zoom із Президентом України Володимиром Зеленським, нагадує “Суспільне”).

Кошти, які тепер збирає актор, будуть перераховані на відбудову Академічного ліцею в селі Бузова. Цю школу росіяни обстріляли ракетами, мінами та з танків 14 разів, уточнює видання “Нова доба”.

Щоб допомогти 452 дітям повернутися до школи 1 вересня цього року, раніше був оголошений збір на суму 1 млн 250 тис. доларів. 

До збору коштів долучилися різні світові знаменитості, які теж виставили на аукціон вишиванки. Збір коштів триватиме до 1 червня. 

Фото: Суспільне / Getty Images


Олексій Ігнатьєв, КиевВласть





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