На Київщині загинуло три людини внаслідок неправильного використання генератора

У селі Княжичі на Київщині загинуло троє людей від отруєння чадним газом внаслідок роботи генератора. Про це у Telegram повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Три людини загинули від отруєння чадним газом. У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку”, - написав поліцейський.

Стало відомо, що трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке було суміжним з будинком і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють детальні обставини інциденту.