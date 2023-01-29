На Київщині загинуло три людини внаслідок неправильного використання генератора

Люди не дотримувалися техніки безпеки

На Київщині загинуло три людини внаслідок неправильного використання генератора

У селі Княжичі на Київщині загинуло троє людей від отруєння чадним газом внаслідок роботи генератора. Про це у Telegram повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Три людини загинули від отруєння чадним газом. У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку”, - написав поліцейський.

Стало відомо, що трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке було суміжним з будинком і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють детальні обставини інциденту.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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