Вдарили сокирою, зв’язали і кинули в озеро: на Київщині сталося звіряче вбивство, фото і відео

Поліція Київської області оголосила про підозру трьом чоловікам за умисне вбивство 36-річного жителя Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, інформує Апостроф.

Зазначається, що кілька днів тому у Бориспільському озері було виявлено труп чоловіка зі зв'язаними кінцівками.

Згодом правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетні троє чоловіків. Перед скоєним на території садового товариства між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із підозрюваних наніс сокирою удари по голові своєму опоненту. Після цього два інших чоловіка допомогли зв'язати непритомному руки та ноги алюмінієвим дротом. Його на візку відвезли й скинули в озеро.

Зараз група чоловіків перебуває у СІЗО. Вони уродженці Черкаської, Волинської та Донецької областей віком 39-48 років. Суд обрав запобіжний захід - арешт.

У разі доведення вини - їм загрожує або 15 років, або довічне ув'язнення.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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