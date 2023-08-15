Дженніфер Еністон без фотошопу: папараці показали актрису у легінсах та топі

Американська актриса Дженніфер Еністон рік у рік вражає публіку своїм зовнішнім виглядом, а її професійні фото викликають захоплення. Але чи так прекрасна в реальному житті артистка, як на знімках?

У легінсах та топі: папараці показали, як виглядає 54-річна Дженніфер Еністон без фотошопу

Днями 54-річна зірка серіалу "Друзі" потрапила до об'єктивів папараці в Лос-Анджелесі після сеансу пілатесу в одному з місцевих центрів.

Актриса відома по ролі Рейчел Грін постала в кадрі у чорних спортивних легінсах, спортивному топі, чорній майці, в'єтнамках, завершивши свій образ кепкою, сонцезахисними окулярами та невеликою коричневою сумочкою на тканинному ремінці. Вона залишила волосся розпущеним і відмовилася від макіяжу.

У легінсах та топі: папараці показали, як виглядає 54-річна Дженніфер Еністон без фотошопу

Дженніфер Еністон продемонструвала чудову фігуру. У віці 54 років вона може похвалитися стрункими ногами, плоским животом, гладкою підтягнутою шкірою. Але, незважаючи ні на що, вікові зміни видно неозброєним поглядом – форми вже не такі пружні як раніше, а шкіра на руках та в зоні ліктів розтягнута.

У легінсах та топі: папараці показали, як виглядає 54-річна Дженніфер Еністон без фотошопу

Актриса все життя правильно харчується, не п'є алкоголь і не курить, займається йогою та пілатесом, відзначаючи, що це її головний секрет краси та молодості.

У легінсах та топі: папараці показали, як виглядає 54-річна Дженніфер Еністон без фотошопу

Нагадаємо, Дженніфер Еністон зустрічається з колишнім чоловіком. У Мережі показали фото.


Анастасия Березовская, Тудей





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