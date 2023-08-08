Джордж Клуні з дружиною та дітьми здійснив рідкісний вихід у світ: фото папараці

Зіркова родина вирішила провести час сім'єю. Голлівудського актора Джорджа Клуні, його дружину-правозахисницю Амаль Клуні та двох їхніх дітей Елль та Олександра зняли, коли вони брали водне таксі.

Вже зовсім дорослі: Джордж Клуні з'явився на публіці зі своїми двійнятами

У 62-річного актора та його 45-річної дружини є чарівний будиночок на острові Комо, де вони живуть більшу частину часу. Закохані виховують шестирічних різностатевих близнюків, котрі цього разу приєдналися на прогулянці до батьків.

Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" виглядав чудово у світлих штанах та синій футболці-поло. Його красуня-дружина підкреслила свою струнку фігуру короткою чорною сукнею з цікавою лінією декольте і широкими бретельками, завершивши образ крислатим солом'яним капелюхом, босоніжками на танкетці і крихітною сумочкою.

Вже зовсім дорослі: Джордж Клуні з'явився на публіці зі своїми двійнятами

Діти схожі на міні-копії своїх батьків. Дівчинка одяглася до пари мамі в чорний комбінезон, а хлопчик підібрав вбрання в стилі тата - бежеві шорти і синю футболку.

Вже зовсім дорослі: Джордж Клуні з'явився на публіці зі своїми двійнятами

Джордж та Амаль Клуні ведуть частий спосіб життя. Вони не мають соцмереж і захищають особисте життя дітей.

Вже зовсім дорослі: Джордж Клуні з'явився на публіці зі своїми двійнятами

Вже зовсім дорослі: Джордж Клуні з'явився на публіці зі своїми двійнятами

Нагадаємо, дружину Джорджа Клуні запідозрили у вагітності. Амаль похвалилася округлим животом.


Анастасия Березовская, Тудей





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Джордж Клуні з дружиною та дітьми здійснив рідкісний вихід у світ: фото папараціДжордж Клуні з дружиною та дітьми здійснив рідкісний вихід у світ: фото папараці
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