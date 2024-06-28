Остапчук привітав молоду дружину з 24-річчям і показав їхні романтичні світлини

Молода дружина ведучого та шоумена Володимира Остапчука – блогерка та підприємиця Катерина Полтавська сьогодні, 24 червня, святкує свій день народження, інформує Апостроф.

Милими світлинами з іменинницею поділився сам ведучий на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Він також написав у публікації: "Happy birthday. Дякую, що ти поряд зі мною. Дякую, що любиш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На знімках зображена стильна пара: Остапчук у білій сорочці та чорних класичних штанах та Полтавська – у білій корсетній сукні з пишною спідницею та відкритими плечима. Свій образ дружина телеведучого доповнила природним макіяжем, укладкою-локонами та непомітними прикрасами.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

У мережі Катерині та Володимиру бажають щастя, а також називають їх дуже гарною парою.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, Володимир Остапчук був 13 років одружений з Оленою Войченко, від якої має двох дітей – дочку Емілію (2013 р. н.) та сина Евана-Олександра (2018 р. н.). У 2020 році пара зі скандалом розлучилася, і Остапчук відразу ж одружився вдруге - його дружиною стала Христина Горняк.

Проте вже восени 2022 року стало відомо, що пара не разом. А лише за кілька місяців з'явилися чутки, що Остапчук зустрічається з 22-річною Катериною Полтавською, яка молодша за шоумена на 16 років.

Про стосунки Остапчук та Полтавська повідомили не одразу: кілька місяців вони тримали інтригу і лише робили натяки загадковими фото та відповідями підписникам.

Згодом Катерина розповіла, що вони з Володимиром познайомилися в Instagram і вже на другій зустрічі з'їхалися. Своє одруження вони підтвердили промовистими фото лише у березні 2024 року.






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