Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій та в яких умовах готується їжа

В особистому обліковому записі в Інстаграм український співак Віталій Козловський, який зараз служить на фронті після того як отримав повістку, поділився залаштунком свого життя.

“Польова кухня, польові миші“: Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій

Артист знаходиться нарівні зі своїми товаришами по службі, не маючи жодних особливих умов і відносин.

У сториз Віталій Козловський показав, як відбувається готування у його взводі. У кадрі можна побачити польову кухню, яку військові розгорнулися у посадці. Замість мийки у них обрізаний п'ятилітровий бутель, замість відкритого вогню - газовий пальник.

"Ось так готуємо. Рафінована олія (у пляшці з-під напою). Кухня шикарна, польова. Тут і миші польові, і кухня польова - все польове. Умови просто - Донбаська корчма, три зірки Мішлен", - можна почути у сторіз, яким поділився Віталій Козловський

“Польова кухня, польові миші“: Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій

“Польова кухня, польові миші“: Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій

Незважаючи на жарт про польових мишей, насправді мишей ніхто не їсть. На фото досить апетитному, яким співак поділився в Інстаграм можна побачити смажену картоплю зі скоринкою, тушонку, чорний хліб, а також свіжий помідор і огірок.

“Польова кухня, польові миші“: Віталій Козловський показав, чим харчується на передовій

На фронті Козловський від початку серпня 2023 року. На заклик він відреагував спокійно, готовий виконати свій обов'язок перед країною, не приховуючи страху. Зараз він воює за Україну, а фанати його всіляко підтримують.

"Ти молодець, не втік як Яма, а пішов воювати. Подивіться, скільки горя в його очах", "Пишаюся тобою, дякую за захист", "Велике щастя зустрічати новий день", "Супер красень".

Нагадаємо, Віталій Козловський злякав фанатів тривожним відео з фронту: "Слава Богу, що живі".


Анастасия Березовская, Тудей





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