Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату

Віталій Козловський може опинитися на фронті. Стало відомо, що після успішного проходження медкомісії український співак вирушає до військової частини.

Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату

Після повномасштабного російського вторгнення, українські зірки розділилися на три категорії: ті, хто втік за кордон першого ж дня і не повернувся; ті, хто витрачає всі сили та ресурси для збору коштів через благодійні виступи; і ті, що пішли воювати.

Спочатку успішний український музикант Віталій Козловський, який прославився завдяки проекту "Шанс", давав благодійні концерти, збираючи кошти на допомогу своїй країні. Але незабаром артистку вручили повістку - він не ховався від мобілізації і пішов у військкомат.

В особистому обліковому записі в Інстаграм він опублікував фото, на якому підписує повістку.

"Ось і до мене дійшла повістка", - повідомив Інстаграм Віталій Козловський.

Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату

Підписники відреагували по-різному. Одні сміялися, що це все фарс та піар, і насправді Віталій нікуди не поїде. А інші почали переживати, бажаючи музикантові удачі.

"Такі люди потрібні країні для лікування душі піснями. Кожному потрібно воювати на своєму фронті. Залишайтеся з нами", "Ви що справді думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть", "Все буде добре. Вірю, ви щирий і не підведете. Бережіть себе. Такі співаки, і такі голоси мають звучати", "Чекаємо на новини", - пишуть фоловери.

Незважаючи на сумнів деяких підписників, зважаючи на все, Козловський справді може опинитися на фронті. За словами менеджера виконавця Юлія Бакуменка, після успішно пройденої військової комісії незабаром співак поїде до військової частини.

Віталій Козловський потрапив під мобілізацію та показав фото з військкомату

"Це вже мобілізаційний порядок денний, вручений після військово-лікарняної комісії, з подальшим викликом у військову частину", - заявив представник зірки.

Нагадаємо, "мама Вєрки Сердючки" змінила зачіску та зачарувала красою - Інну Білоконь не впізнати на новому фото.


Анастасия Березовская, Тудей





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