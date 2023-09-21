Працівники військкомату на Львівщині отримали підозри за утримання та побиття цивільного

Напередодні в мережі з’явилося скандальне відео з цього районного ТЦК та СП.

У Львівській області оголосили про підозру заступнику керівника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старшому солдату, які вважаються причетними до побиття та незаконного утримання чоловіка в приміщенні військкомату, повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram, інформує ZN.ua.

Працівники військкомату на Львівщині отримали підозри за утримання та побиття цивільного
© Скріншот ZN.UA

Дії зловмисників кваліфікували за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі) і частиною 2 статті 127 (катування) Кримінального кодексу України

"За даними слідства, підозрювані тривалий час незаконно утримували у напівпідвальному приміщенні, морили голодом, били та вчиняли інші протиправні дії стосовно військовозобов’язаного. Таким чином вони намагалися змусити його «добровільно» пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації. Підозрювані завдали постраждалому тілесні ушкодження, а також погрожували зброєю”, – нагадали в ОГП.

Обоє фігурантів були затримані. Тепер вирішується питання щодо призначення їм запобіжних заходів. З'ясовується можлива причетність інших до правопорушення.


Максим Царук, ZN.ua





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