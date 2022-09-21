Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»

У травні гурт продав нагороду для того, щоби зібрати гроші на допомогу ЗСУ, інформує ZN.ua.

Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»
Kalush Prchestra отримали новий кубок переможців "Євробачення"
© EBU / CORINNE CUMMING

Український гурт Kalush Orchestra отримав новий кришталевий кубок переможців пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляє «Євробачення Україна».

Зазначається, що найзагадковіший учасник гурту, КилимМен, уже готується проїхати з кубком містами України. Кожен бажаючий зможе сфотографуватися з нагородою.

Нагадаємо, у травні Kalush Orchestra разом з Фондом Сергія Притули влаштували аукціон, на якому продали свою нагороду, одержану за перемогу на «Євробаченні». У такий спосіб вони зібрали гроші на потреби Збройних сил нашої країни.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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