Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»

Український гурт Kalush Orchestra отримав новий кришталевий кубок переможців пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляє «Євробачення Україна».

Зазначається, що найзагадковіший учасник гурту, КилимМен, уже готується проїхати з кубком містами України. Кожен бажаючий зможе сфотографуватися з нагородою.

Нагадаємо, у травні Kalush Orchestra разом з Фондом Сергія Притули влаштували аукціон, на якому продали свою нагороду, одержану за перемогу на «Євробаченні». У такий спосіб вони зібрали гроші на потреби Збройних сил нашої країни.