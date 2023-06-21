Важливо знати: шахраї використовують новий метод обману українців
Тепер вони телефонують з «благодійного фонду».
Під час війни шахраї не припинили свою діяльність та продовжують ошукувати українців. Зловмисники застосовують нові схеми обману довірливих громадян. У пресслужбі патрульної поліції Київської області розповіли, як українцям захиститися від шахраїв,
Шахраї вдаються до нових методів обману – тепер вони можуть зателефонувати нібито з «благодійного фонду».
«Якщо раптом вам зателефонували з «благодійного фонду» та повідомили про фінансову допомогу під час війни, але для отримання грошових коштів ви маєте назвати свої особисті дані, а також всі дані своїх карток, то не розповідайте їм цього – це можуть бути шахраї», – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що захиститися від шахраїв можна, виконуючи прості дії:
- покласти слухавку та не продовжувати розмову з аферистами;
- звернутися до своїх родичів або представників влади й перевірити, чи дійсно ви можете отримати такі виплати;
- повідомити про шахрайство на лінію 102.