Важливо знати: шахраї використовують новий метод обману українців

Тепер вони телефонують з «благодійного фонду».

Під час війни шахраї не припинили свою діяльність та продовжують ошукувати українців. Зловмисники застосовують нові схеми обману довірливих громадян. У пресслужбі патрульної поліції Київської області розповіли, як українцям захиститися від шахраїв, пише sud.ua, інформує ZN.ua.

Шахраї вдаються до нових методів обману – тепер вони можуть зателефонувати нібито з «благодійного фонду».

«Якщо раптом вам зателефонували з «благодійного фонду» та повідомили про фінансову допомогу під час війни, але для отримання грошових коштів ви маєте назвати свої особисті дані, а також всі дані своїх карток, то не розповідайте їм цього – це можуть бути шахраї», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що захиститися від шахраїв можна, виконуючи прості дії:

  • покласти слухавку та не продовжувати розмову з аферистами;
  • звернутися до своїх родичів або представників влади й перевірити, чи дійсно ви можете отримати такі виплати;
  • повідомити про шахрайство на лінію 102.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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