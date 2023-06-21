Важливо знати: шахраї використовують новий метод обману українців

Тепер вони телефонують з «благодійного фонду».

Під час війни шахраї не припинили свою діяльність та продовжують ошукувати українців. Зловмисники застосовують нові схеми обману довірливих громадян. У пресслужбі патрульної поліції Київської області розповіли, як українцям захиститися від шахраїв, пише sud.ua, інформує ZN.ua .

Шахраї вдаються до нових методів обману – тепер вони можуть зателефонувати нібито з «благодійного фонду».

«Якщо раптом вам зателефонували з «благодійного фонду» та повідомили про фінансову допомогу під час війни, але для отримання грошових коштів ви маєте назвати свої особисті дані, а також всі дані своїх карток, то не розповідайте їм цього – це можуть бути шахраї», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що захиститися від шахраїв можна, виконуючи прості дії: