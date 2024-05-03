У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”

Броварська міська рада повідомила, що у місті з'явився новий патріотичний стінопис, розташований у місцевому сквері "Юність". Вуличний малюнок створений художником-дизайнером комунального підприємства "Бровари-Благоустрій" та містить напис "Обіймаю тебе, моя Україно!".

Про це KВ дізналася із повідомлення Броварської міської ради.

Зокрема, пресслужба міськради повідомила, що у Броварах з?явився ще один патріотичний стінопис.

“У сквері “Юність” художник-дизайнер комунального підприємства “Бровари-Благоустрій” створив патріотичний малюнок на стіні з написом “Обіймаю тебе, моя Україно!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лідери Ради дітей та учнівської молоді Броварської громади розпочали стажування у виконавчому комітеті міської ради. Під час першого дня стажування дітей познайомили зі структурою місцевого самоврядування. Учні стажуватимуться у різних структурних підрозділах, відділах та управліннях міської ради упродовж тижня. Ця ініціатива є важливим кроком у залученні молоді до процесів міського управління.

Фото: сайт громади