У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”

У Броварах з&#x27;явився новий патріотичний стінопис &ldquo;Обіймаю тебе, моя Україно!&rdquo;

Броварська міська рада повідомила, що у місті з'явився новий патріотичний стінопис, розташований у місцевому сквері "Юність". Вуличний малюнок створений художником-дизайнером комунального підприємства "Бровари-Благоустрій" та містить напис "Обіймаю тебе, моя Україно!". 

Про це дізналася із повідомлення Броварської міської ради.

Зокрема, пресслужба міськради повідомила, що у Броварах з?явився ще один патріотичний стінопис. 

“У сквері “Юність” художник-дизайнер комунального підприємства “Бровари-Благоустрій” створив патріотичний малюнок на стіні з написом “Обіймаю тебе, моя Україно!”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що лідери Ради дітей та учнівської молоді Броварської громади розпочали стажування у виконавчому комітеті міської ради. Під час першого дня стажування дітей познайомили зі структурою місцевого самоврядування. Учні стажуватимуться у різних структурних підрозділах, відділах та управліннях міської ради упродовж тижня. Ця ініціатива є важливим кроком у залученні молоді до процесів міського управління.

Фото: сайт громади


Вероніка Злацька, КиевВласть





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У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”
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