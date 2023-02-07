Перехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новому

Торік українські віряни, які належать до східного обряду, уперше в житті мали змогу святкувати Різдво разом із рештою світу – 25 грудня. Причому глави українських церков дали людям право самим визначитись, за яким календарем їм відзначати Різдво та інші свята. І ось тепер Українська Греко-Католицька Церква вирішила з 1 вересня остаточно перейти на відзначення нерухомих свят за новим календарем.

Про це заявив в ефірі "Живого телебачення" Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. За словами глави УГКЦ таке рішення було ухвалене Архиєрейським Синодом УГКЦ.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії", - заявив глава УГКЦ.

Отже, усі церковні свята, що були прив'язані до певної дати, будуть перенесені на інші дні. Наприклад, за новим календарем дати свят переносяться таким чином:

Різдво Христове — 25 грудня,

Богоявлення — 6 січня,

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня,

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня,

Святого Миколая — 6 грудня тощо.

Водночас перехідні свята, пов'язані с Пасхою, наразі залишаються в ті дні, що були й раніше.

"Ми переходимо на новий стиль лише для нерухомих свят. Ми вирішили залишити поки що Пасхалію такою, якою вона є сьогодні. Актуальна Пасхалія залишається в силі", — повідомив Глава УГКЦ.

Хоча в майбутньому і ці дати будуть переглядати, кажуть в УГКЦ. Це буде другим етапом календарної реформи в Церкві, каже предстоятель. Ймовірно, християнським церквам західного та східного обряду вдасться привести Пасхалію до спільного знаменника у 2025 році, під час святкування 1700-річчя Першого Вселенського Собору. У будь-якому випадку, в УГКЦ впевнені, що рано або пізно Рим і Константинополь зможуть дійти згоди у цьому важливому питанні.

Нагадаємо, українці висловилися в Дії щодо дати святкування Різдва. Більшість із тих, хто голосував, вважають доцільним перенести її на 25 грудня.