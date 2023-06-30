Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"

Півтора роки Олег Винник мовчав про війну і перебував за кордоном, за що проти нього озброїлися практично всі його шанувальники. Спочатку артиста хейтили за мовчання, а тепер критикують за несподівану появу.

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

Спочатку співак дав перше за кілька років інтерв'ю, розповівши, як виїхав з України, коли, чому не повернувся, чому мовчав, що не так з його здоров'ям. Нещодавно він також видалив усі публікації зі свого облікового запису в Інстаграм, а вчора там з'явилася перша за 1,5 роки публікація.

Пост був присвячений поверненню коштів за концерти, які були скасовані у 2021 році. У коментарях почалися бурхливі обговорення - одні хейтили Олега Винника за мовчання, за несподівану появу, припускаючи, що артист намагається відсидітися на двох стільцях, і тепер, коли в Україні стало більш-менш спокійно, повернутися з концертами. Інші ж намагаються увійти до становища музиканта, звертаючи увагу на його здоров'я, а також тиху допомогу армії.

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

Також деякі фанати активно обговорюють те, що сторінку Винника зламали та переходити на посилання небезпечно. На те, що сторінкою більше не володіє саме співак, на думку шанувальників, говорить також і те, що півтора роки не було ні публікацій, ні сториз. Натомість інші впевнені, що це не злом, а просто артистові захотілося очистити своє ім'я та повернутися з концертами в Україну.

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника
“Йому знову потрібні гроші“: у Мережі активно обговорюють повернення Олега Винника

Нагадаємо, Олег Винник повідомив про рідкісну хворобу, яка ледь не зробила його інвалідом: "Мене поставили на ноги".


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
У Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протестиУ Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протести
Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"
Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцієюСпівачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Оля Полякова розповіла про те, як її мало не вбили бандитиОля Полякова розповіла про те, як її мало не вбили бандити
Блок рекламы


Похожие новости
Мадонну після реанімації вже виписали з лікарніМадонну після реанімації вже виписали з лікарні
Моніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиноюМоніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиною
Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни КолумбіїУдар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії
Олег Вінник повідомив про рідкісну хворобу, яка мало не зробила його інвалідомОлег Вінник повідомив про рідкісну хворобу, яка мало не зробила його інвалідом
Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рікОлег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік
Важливо знати: шахраї використовують новий метод обману українцівВажливо знати: шахраї використовують новий метод обману українців
Загальна мобілізація: які строки оскарження постанови ВЛКЗагальна мобілізація: які строки оскарження постанови ВЛК
Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарніКамалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні
В Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та містВ Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та міст
Один із районів Дніпропетровської області залишився без централізованого водопостачанняОдин із районів Дніпропетровської області залишився без централізованого водопостачання
Последние новости
Подгружаем последние новости