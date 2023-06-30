Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"

Півтора роки Олег Винник мовчав про війну і перебував за кордоном, за що проти нього озброїлися практично всі його шанувальники. Спочатку артиста хейтили за мовчання, а тепер критикують за несподівану появу.

Спочатку співак дав перше за кілька років інтерв'ю, розповівши, як виїхав з України, коли, чому не повернувся, чому мовчав, що не так з його здоров'ям. Нещодавно він також видалив усі публікації зі свого облікового запису в Інстаграм, а вчора там з'явилася перша за 1,5 роки публікація.

Пост був присвячений поверненню коштів за концерти, які були скасовані у 2021 році. У коментарях почалися бурхливі обговорення - одні хейтили Олега Винника за мовчання, за несподівану появу, припускаючи, що артист намагається відсидітися на двох стільцях, і тепер, коли в Україні стало більш-менш спокійно, повернутися з концертами. Інші ж намагаються увійти до становища музиканта, звертаючи увагу на його здоров'я, а також тиху допомогу армії.

Також деякі фанати активно обговорюють те, що сторінку Винника зламали та переходити на посилання небезпечно. На те, що сторінкою більше не володіє саме співак, на думку шанувальників, говорить також і те, що півтора роки не було ні публікацій, ні сториз. Натомість інші впевнені, що це не злом, а просто артистові захотілося очистити своє ім'я та повернутися з концертами в Україну.

Нагадаємо, Олег Винник повідомив про рідкісну хворобу, яка ледь не зробила його інвалідом: "Мене поставили на ноги".