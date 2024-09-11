"Я подарую тобі дитину": Ілон Маск відреагував на пост Тейлор Свіфт на підтримку Камали Гарріс
Американська співачка Тейлор Свіфт заявила про свою підтримку віце-президентки США Камали Харріс на майбутніх виборах у США.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Я збираюся проголосувати за Камалу Харріс та Тіма Уолза на виборах президента у 2024 році. Я вважаю, що вона є надійним і талановитим лідером, і вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нас вестиме спокій, а не хаос”, – написала співачка.
Свіфт також схвалила рішення Харріс обрати Тіма Уолза як потенційного віце-президента, зазначивши, що він десятиліттями бореться за права ЛГБТК+, ЕКЗ та право жінки на власне тіло, інформує
До посту співачка додала фото зі своїм котом Бенджаміном Баттоном та підписалася як Бездітна Леді з Кіцькою.
Це відсилка до слів Джей Ді Венса, з яким йде на вибори Трамп. У 2021 році Венс, маючи на увазі у тому числі Харріс, назвав жінок-політиків від Демократичної партії "купкою бездітних кошатниць, які нещасні самі і хочуть зробити нещасною решту країни".
Власник соціальної медіа-платформи X Ілон Маск у відповідь Свіфт написав пост, пообіцявши подарувати їй дитину: "Чудово, Тейлор… ти перемогла… я подарую тобі дитину і охоронятиму твоїх котів ціною свого життя".
Багатьох коментаторів обурив пост, який вони назвали недоречним.
"Ти моторошний і дивний", " Це так дивно, чувак", "Ти поводишся як розлучений чоловік", "Це дико", - пишуть люди під постом.
Один із коментаторів підтримав Маска, назвавши його "альфа-самцем".