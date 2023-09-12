Ілон Маск удесяте став батьком: з'ясувалося, хто мати дитини

Епатажний мільярдер і найбагатший чоловік світу Ілон Маск знову став батьком. Дитина, стать якої поки не розголошують, отримала екзотичне ім'я, як і більшість дітей Маска. А найбільшою несподіванкою стала матір дитини.

В Ілона Макса народилася ще одна дитина: несподівана правда про матір десятого нащадка

Про народження десятого нащадка Ілона Маска повідомив журналіст та біограф Волтер Айзексон.

Загалом у Маска від різних дружин і коханок вже народилось одинадцятеро дітей. Але його первісток, що був народжений у шлюбі з першою дружиною Джастін Уїлсон, на жаль, помер у віці 10 місяців. Відтоді у Маска з'явилось на світ ще десятеро дітей від різних жінок, включаючи і новонародженого малюка.

Кажуть, що це хлопчик. Він отримав незвичне ім'я Techno Mechanicus, або скорочено Тау. Взагалі, у Маска заведено давати дітям екзотичні імена. Двох його попередніх малюків від тієї ж матері звуть просто Х та Y. Отже, можна вважати, що третьому малюкові ще пощастило з іменем.

В Ілона Макса народилася ще одна дитина: несподівана правда про матір десятого нащадка

Цікаво, що матір'ю одинадцятої дитині стала співачка Клер Буше, більше відома як Grimes, з якою мільярдер розлучився ще в 2021 році. На ту пору в них була одна спільна дитина. Однак розлучення не завадило екс-подружжю вже після того ще двічі стати батьками спільних дітей. Втім, ані сам Ілон, ані його "колишня" у природному процес "створення" цих дітей участі не брали: вони народилися з допомогою ЕКЗ від сурогатних матерів. А у Маска та його екс-дружини просто свого часу взяли біологічний матеріал для запліднення.

Отже тепер плодовитий власник Tesla та SpaceX вже має десятеро дітей, і до повноцінної футбольної команди йому залишилося стати батьком ще раз. Якщо, звісно, у 52-річного мільярдера є ще порох у порохівницях.

Нагадаємо, Ілону Маскку дозволили випробування з чіпування людей. Чіп, вживлений у мозок людини, може позбавити її від багатьох захворювань, які раніше вважались невиліковними.


Марченко Любов, Тудей





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