У Львові хірурги видалили уламок міни з мозку дитини: чим унікальна операція

Видалили уламок міни з головного мозку 9-річного хлопчика. Вбивчий шматок металу — довжиною 8 мм — успішно дістали нейрохірурги Центру UNBROKEN KIDS

Про це написали на своїй Facebook-сторінці працівники Дитячої Лікарні Святого Миколая.

Михайло Воловиков з Херсону отримав поранення голови під час мінометного обстрілу міста. Це сталося напередодні Нового року — 31 грудня. Коли почалася атака, хлопчик разом з другом обідали в кафе. Діти швидко забігли у службове приміщення, проте це їх не врятувало — уламки прошили стіни. Осколки потрапили Михайликові прямо в голову. А його 11-річний друг загинув на місці, інформує Апостроф.

Першу хірургічну допомогу Михайликові надавали херсонські лікарі, а вже миколаївські виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці — надто глибоко він заліг.

Згодом у Михайлика починаються судомні напади. Однією з ймовірних причин цього наслідку воєнної травми у дитини міг бути той самий уламок у мозку. Батькам Михайла вдалось знайти лікарів з Дитячої Лікарні Святого Миколая.

Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати”, — розповідає дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Нейрохірургам вдалося дістати уламок. В ході цієї ж операцію вони також закрили відсутню частину черепа титановою пластиною.

Попереду у Михайлика тривале відновлення. Аби покращити рухові функції, з хлопчиком і далі займаються фізичні терапевти UNBROKEN KIDS. Водночас спеціалісти Центру ментального здоров\'я намагаються поліпшити психічний стан дитини.


Володимир Співак, Апостроф





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