Спалахи гострої кишкової інфекції у Львові: названо причину

Гості кафе вживали страви з курятини.

У закладах громадського харчування ЛЬвова, де отруїлися відвідувачі, працівники Центру і Держпродспоживслужби провели комплексне епідрозслідування і взяли на дослідження продукти харчування, змиви, обстежили персонал. З'ясувалося, що причиною спалаху гострих кишкових інфекцій у відвідувачів стала сальмонелла, повідомила 20 червня завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш, інформує ZN.ua.

Спалахи гострої кишкової інфекції у Львові: названо причину
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Зазначається, що у першому закладі громадського харчування отруїлося сім відвідувачів, з них одна дитина. За результатами епідеміологічного розслідування всі хворі споживали круасан з куркою, що і стало причиною їхнього захворювання. Станом на 20 червня 5 хворих виписано з лікарні, у тому числі і дитину.

«За результатами обстеження персоналу у першому закладі у трьох працівників виявили патогенний стафілокок, за результатами дослідження відібраних харчових продуктів – у 14% виявили умовно-патогенну флору і за результатами дослідження змивів – у 30% виявлено відхилення, що свідчить про порушення санітарних правил на об’єкті, порушення потоковості та технології приготування страв», – повідомила Куліш.

У другому закладі громадського харчування отруїлася 21 особа, з них четверо дітей. Станом на 20 червня 14 хворих виписано, з них троє дітей.

За словами Ірини Куліш, ймовірного причиною отруєння був салат «Цезар», який споживали 95% хворих. За результатами обстеження персоналу в одного працівника виявлено патогенний стафілокок, у 70% досліджених продуктів харчування – умовно-патогенну флору і у 30% змивів виявлено відхилення, що також свідчить про порушення санітарних правил.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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