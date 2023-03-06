У модульному містечку Львова спалах кишкової інфекції: захворіли 32 особи

Понад 10 осіб госпіталізовано до лікарні.

У модульному містечку Львова спалах кишкової інфекції: захворіли 32 особи
© depositphotos/izhdanov@list.ru

У Львові в модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб на кишкову інфекцію занедужали 32 людини, з них 21 дитина віком до 17 років.

У обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 11 осіб, з яких 9 дітей, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталя Іванченко-Тимко.

За її словами, людей госпіталізовано з модульного містечка на території Львова, інформує ZN.ua.

Пацієнти поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла в стані середньої тяжкості. Під час збору епіднанамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом захворювання, серед них 12 дітей до 17 років. Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів однієї з міських поліклінік.

Наразі проводиться комплекс лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів, епідрозслідування триває.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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