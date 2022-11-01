За тиждень в Україні на COVID-19 захворіли понад 16 тисяч людей. Про це повідомляє МОЗ.

За період з 24 по 30 жовтня зафіксовано 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусу. Зокрема, на COVID-19 захворіла 1641 дитина та 273 медпрацівники.

Щеплення проти коронавірусу отримали 99 204 людини. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.

Крім того, за минулий тиждень 3900 людей госпіталізували, 29 413 осіб — одужали. Також було зафіксовано 179 летальних випадків.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 5 312 632 людей, одужало – 5 155 465, летальних випадків – 110 186. Також за весь час пандемії в країні було проведено (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848 тестувань.