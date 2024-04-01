Мінцифри: Понад 800 тисяч школярів продовжують навчатися дистанційно

"З них понад 600 тисяч - знаходяться в Україні, більш як 200 тисяч - за кордоном".

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації "Шкільні укриття: нові правила розподілення коштів" заявив, що наразі понад 800 тисяц школярів навчаються на дистанційній основі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Коли ми говоримо про офлайн-навчання, то для нас питання безпеки стоїть на першому місці. Тож наша ціль - створити безпечні умови для очного навчання для 300 тисяч учнів до кінця року, а для дітей, які продовжуватимуть навчатись онлайн, для них також будуть певні рішення, що покращать якість навчання. Це від забезпечення гаджетами, до самих програм навчання", – зазначив міністр.

За словами Федорова, більш як 800 тис. дітей продовжують навчатись дистанційно. З них понад 600 тисяч - знаходяться в Україні, більш як 200 тисяч - за кордоном.

Він також додав, що його відомство разом з Міносвіти почали використовували технології для того, щоб розрахувати кількість необхідних бомбосховищ та відповідне розташування.