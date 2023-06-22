Під суд підуть військові, які хотіли розпродати 15 тисяч пачок сигарет для ЗСУ

Їм загрожує до 15 років у тюрмі.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців з Донецької області, які вирішили збагатися на продажі 15 тисяч пачок сигарет, призначених для бійців ЗСУ. Про це повідомляє ДБР, інформує ZN.ua .

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Правоохоронці встановили під час слідства, що начальник продовольчої служби та начальник складу продовольства однієї з військових частин Донецької області вирішили присвоїти та продати частину військового майна. Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями сигарет, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

Посібник військового керівника знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок сигарет. Під час передачі 900 тисяч гривень військового затримали працівники ДБР.

Правоохоронці вилучили цигарки, суд наклав на них арешт. Після слідчих дій цигарки повернуть військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Відповідальність передбачена ч. 4 ст. 410 КК України. Співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.