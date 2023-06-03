Протягом місяця в метро заночувало 92 тисячі жителів

В травні було 19 ночей, коли лунав звук тривоги.

Протягом травня місяця столичною підземкою в якості укриття скористалися 92 000 людей. Про це інформує пресслужба метрополітену, інформує ZN.ua.

Протягом місяця в метро заночувало 92 тисячі жителів
© Тетяна Силіна, ZN.UA

"Минулого місяця 92 000 людей, з яких 10 300 дітей, скористалися станціями метро як укриттям, вночі під час комендантської години. Загалом у травні було 19 ночей, коли лунав звук сирени", - йдеться в повідомленні.

В метро нагадують, що 46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття у цілодобовому режимі. У разі оголошення сигналу «повітряна тривога» в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) прохід на станцію забезпечує працівник поліції. Киян та гостей міста просять брати з собою докумени, що посвідчують особу, а також теплий одяг та пледи.

Нагадаємо, у столиці 1 червня під час ракетної атаки загинули троє осіб, в тому числі 9-річна дівчинка. Люди хотіли потрапити в укриття, проте воно було зачинене. Після цього трагічного інциденту президент доручив перевірити всі укриття в місті, а чотирьом особам оголосили про підозру.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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