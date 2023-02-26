Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Конкурс відбудеться 9 травня у Ліверпулі.

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
© Суспільне мовлення

Уряд Великої Британії виділить близько 3000 квитків на конкурс "Євробачення" для біженців з України. Про це повідомляє Міністерство культури країни.

«Уряд погодився надати близько 3000 квитків (на Євробачення – ред.) для тих українців, які були змушені залишити свої домівки та проживають у Великій Британії», - йдеться у повідомленні.

Також уряд надасть на проведення музичного заходу від імені України 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб продемонструвати культуру та творчість країни.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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