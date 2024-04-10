У двох областях України обмежили енергопостачання промисловості

У Херсонській та Миколаївській областях відновлюють електропостачання.

У двох областях України обмежили енергопостачання промисловості
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області та в Харківській області сьогодні діють ліміти споживання електроенергії для промисловості. У Харкові обмежено роботу електротранспорту, інформує НЕК "Укренерго" в Facebook, інформує ZN.ua.

"Станом на 11:30 через пошкодження в мережах обленерго аварійно знеструмлені споживачі в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти пошкодили обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Нині енергетики відновлюють енергопостачання на півдні України.

Росіяни змінили тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, РФ почала використовувати для цього високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених, ніж Київ, районах, пише Financial Times.


Анна Конюченко, ZN.ua





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