У двох областях України обмежили енергопостачання промисловості

У Херсонській та Миколаївській областях відновлюють електропостачання.

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У Криворізькому районі Дніпропетровської області та в Харківській області сьогодні діють ліміти споживання електроенергії для промисловості. У Харкові обмежено роботу електротранспорту, інформує НЕК "Укренерго" в Facebook, інформує ZN.ua .

"Станом на 11:30 через пошкодження в мережах обленерго аварійно знеструмлені споживачі в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти пошкодили обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Нині енергетики відновлюють енергопостачання на півдні України.