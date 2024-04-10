У двох областях України обмежили енергопостачання промисловості
У Херсонській та Миколаївській областях відновлюють електропостачання.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області та в Харківській області сьогодні діють ліміти споживання електроенергії для промисловості. У Харкові обмежено роботу електротранспорту, інформує НЕК "Укренерго" в
"Станом на 11:30 через пошкодження в мережах обленерго аварійно знеструмлені споживачі в Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти пошкодили обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Нині енергетики відновлюють енергопостачання на півдні України.
Росіяни змінили тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, РФ почала використовувати для цього високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених, ніж Київ, районах, пише Financial Times.