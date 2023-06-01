Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Потап більш як через рік після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і показав нове фото зі свого будинку.

Довгий час український продюсер був за кордоном, за що піддавався серйозному хейту. Як його тільки не називали – і боягузом, і зрадником. Однак музикант, не перестаючи повторював, що знаходиться там, де має бути. У недавньому інтерв'ю він розповів, чому не приїжджав додому.

І ось настав той день, коли Потап удома.

В особистому обліковому записі в Інстаграм продюсер і чоловік Насті Каменських опублікував фото, зроблене в їхньому будинку під Києвом. У кадрі Олексій Потапенко тримає білі шкарпетки із патріотичними мотивами, зазначивши: "Надягаю ці". Фото зроблено у спеціальній прибудові із панорамними вікнами, що виходять у зелений сад. У цьому місці раніше пара часто влаштовувала вечірки та збирала рідних та близьких за великим столом.

Після цього він опублікував ще два фото, показавши себе в шкарпетках, а також маленький значок у вигляді українського прапора, який носить на сорочці.

Заглянув Потап і у свій офіс у Києві, поділившись селфі на фоні стіни з графіті та написом MOZGI – назва групи та продюсерської компанії Олексія Потапенка.

Нагадаємо, Настя Каменських без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом.