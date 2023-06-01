Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Потап більш як через рік після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і показав нове фото зі свого будинку.

Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Довгий час український продюсер був за кордоном, за що піддавався серйозному хейту. Як його тільки не називали – і боягузом, і зрадником. Однак музикант, не перестаючи повторював, що знаходиться там, де має бути. У недавньому інтерв'ю він розповів, чому не приїжджав додому.

І ось настав той день, коли Потап удома.

В особистому обліковому записі в Інстаграм продюсер і чоловік Насті Каменських опублікував фото, зроблене в їхньому будинку під Києвом. У кадрі Олексій Потапенко тримає білі шкарпетки із патріотичними мотивами, зазначивши: "Надягаю ці". Фото зроблено у спеціальній прибудові із панорамними вікнами, що виходять у зелений сад. У цьому місці раніше пара часто влаштовувала вечірки та збирала рідних та близьких за великим столом.

Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Після цього він опублікував ще два фото, показавши себе в шкарпетках, а також маленький значок у вигляді українського прапора, який носить на сорочці.

Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Заглянув Потап і у свій офіс у Києві, поділившись селфі на фоні стіни з графіті та написом MOZGI – назва групи та продюсерської компанії Олексія Потапенка.

Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку

Нагадаємо, Настя Каменських без макіяжу здивувала зовнішнім виглядом.


Анастасия Березовская, Тудей





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Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинкуПотап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку
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