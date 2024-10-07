«Настя кинула, тепер бомжує»: Потап вслід за керівницею МСЕК скупався в копійках

Український репер та продюсер Потап, який після початку повномасштабного вторгнення втік за кордон, долучився до тренду з пародією на вже вірусну фотографію, яку опублікували представники ДБР на тлі скандалу з керівницею МСЕК. Показав свої "копійки", через що аудиторія іронічно припустила, що його кинула дружина - співачка Настя Каменських.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в TikTok, інформує Апостроф.

Відео Потап вирішив зробити під звук про посадовця, котрий на фото лежав на ліжку поряд з грошима, які співробітники ДБР виявили в будинку.

"Бачили вже відео елітного скуфа, який лежить поряд з 6 мільйонами доларів, такий, з пузиком, ну, як потрібно все. Ну, а чому йому не лежати, він керівник Пенсійного фонду у Хмельниччині, його мама - керівниця МСЕК", - саме під такий коментар Потап вирішив зняти комічну пародію.

При цьому репер лежить та "перебирає" 1000 гривень та копійки. Ймовірно, що він також вирішив доєднатись до тренду та "скупатися у копійках", іронічно висміявши ситуацію.

Користувачі TikTok припустили, що Потапа, ймовірно, кинула його дружина - співачка Настя Каменських.

Деякі користувачі припускають, що Потап останні гривні з закордону показує.

Ще одна користувачка - Julia Bills - написала, що репер просто не відкривав свою шухляду, а на відео показав те, що дістав з кишені.

"Апостроф" писав, що до цього тренду долучився також і український музикант, композитор та колишній учасник гурту ТНМК Едуард Приступа, відомий як Діля. Він зробив власну пародію на вже вірусну фотографію, яку опублікували на тлі скандалу з керівницею МСЕК.


Любов Боровик, Апостроф





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