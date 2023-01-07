Юнаки побили добровольця за зауваження на зупинці, відео: тепер потрібен місяць реабілітації

Юнаки побили добровольця за зауваження на зупинці, відео: тепер потрібен місяць реабілітації

У Сумах двоє юнаків побили добровольця - тепер бійцю потрібен місяць реабілітації у лікарні.

Сварка сталася через те, що юнаки зневажливо висловлювалися у бік військових, пише "Суспільне".

"Сама бійка була безпосередньо на зупинці, там її зупинили та доставили мене сюди поряд у пункт незламності", - розповідає доброволець.

21 грудня близько 22 години він йшов у власних справах і зустрів двох молодих людей, які грубо відгукувалися про військових.

"Якщо з цензурного, то майже нічого, якщо утруючи, то те, що хлопці з добровольчих формувань, тероборона нічим не займаються. Носіння форми є "понтами". Зробив зауваження, почалася словесна суперечка, за що й отримав кілька ударів у голову, потім у корпус", - розповідає доброволець.

Допомога чоловікові надали рятувальники та поліцейські, які чергували в “пункті незламності” поряд.

Вони віднесли його до намету та затримали двох юнаків.

Тиждень боєць провів у лікарні, де поставили діагноз-перелом 10-го ребра праворуч, травматичний гемопневмоторакс - проколота легеня була цим же рубом. Гематома повік, контузія слабкого ступеня, з крововиливом лівого ока.


Юлия Александрова, politeka.net





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