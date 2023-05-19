"Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє"

Гурт називає композицію “присвятою усім, хто любить і чекає”.

Український рок-гурт "Океан Ельзи" представив чуттєву пісню "Коли ми двоє", яку автор та вокаліст Святослав Вакарчук записав у дуеті зі співачкою KOLA (Анастасією Прудіус), а також музичне відео на YouTube . Композицію описують як "присвяту всім, хто любить і чекає", інформує ZN.ua .

Скріншот з музичного відео "Коли ми двоє" © Скріншот Youtube

"«Коли ми двоє» – пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії. І для них розлука з близькими є надважкою, а миті, коли випадає змога коротких зустрічей з дітьми, дружиною, чоловіком чи коханою людиною – справжнє щастя", – розповів Вакарчук.

Артист уточнив, що ідея зробити дует з KOLA виникла під час однієї з поїздок на схід. Тоді він слухав одну з пісень Насті по радіо, а за вікном побачив пару посеред прифронтового міста – чоловіка у формі, та жінку з невеличкою валізою. У той момент Вакарчук зрозумів, що пісня "Коли ми двоє" має стати діалогом двох людей.

Сама KOLA так описала прем’єру: "Це дуже відверта пісня, яку зрозуміють тільки закохані, особливо ті, що не мають можливості бачитися щодня, а буває й місяцями. Вона ніжна, пристрасна і трохи сумна, адже у героїв пісні "ніч лише одна". Я дуже полюбила її, вона особлива та близька для мене особисто".