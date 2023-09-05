В нову експедицію в Антарктиду бажають потрапити 86 кандидатів

Серед них 20 - жінки.

У квітні 2024 року завершиться 28 антарктична експедиція. Прийом заявок на нову експедицію вже завершено, їх цьогоріч надійшло удвічі більше, в тому числі від жінок, інформує ZN.ua.

В нову експедицію в Антарктиду бажають потрапити 86 кандидатів
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Як розповів директор НАНЦ Євген Дикий, усього бажання поїхати на сезон в Антарктиду на станцію «Академік Вернадський» задекларували 86 кандидатів, 20 заявок - надійшло від жінок.

"У минулу експедицію ми отримали рекордно низьку кількість заяв ( 46 - ред.) за всі роки відкритого конкурсу. Звісно, це пов’язано з повномасштабною війною, адже багато хто з досвідчених полярників або тих, хто міг бути ідеальним кандидатом, зараз захищають Україну", - зауважив Дикий, інформує "Вечірній Київ".

Він розповів, що минулого року від жінок надійшло 5 заяв, проте ніхто з них не подолав усі етапи відбору.

Найбільше претендентів — на посаду системного адміністратора — 23, відповідно, і конкурс на цю позицію найбільший. Найменше заяв надійшло для роботи лікарем та кухарем — по 5. Серед науковців переважають біологи — 17.

Наступні етапи конкурсу — попередній відбір кандидатів за відповідністю освіти та досвіду, подання повного пакета документів, фахові співбесіди та психологічне тестування.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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