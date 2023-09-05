В нову експедицію в Антарктиду бажають потрапити 86 кандидатів
Серед них 20 - жінки.
У квітні 2024 року завершиться 28 антарктична експедиція. Прийом заявок на нову експедицію вже завершено, їх цьогоріч надійшло удвічі більше, в тому числі від жінок, інформує
Як розповів директор НАНЦ Євген Дикий, усього бажання поїхати на сезон в Антарктиду на станцію «Академік Вернадський» задекларували 86 кандидатів, 20 заявок - надійшло від жінок.
"У минулу експедицію ми отримали рекордно низьку кількість заяв ( 46 - ред.) за всі роки відкритого конкурсу. Звісно, це пов’язано з повномасштабною війною, адже багато хто з досвідчених полярників або тих, хто міг бути ідеальним кандидатом, зараз захищають Україну", - зауважив Дикий,
Він розповів, що минулого року від жінок надійшло 5 заяв, проте ніхто з них не подолав усі етапи відбору.
Найбільше претендентів — на посаду системного адміністратора — 23, відповідно, і конкурс на цю позицію найбільший. Найменше заяв надійшло для роботи лікарем та кухарем — по 5. Серед науковців переважають біологи — 17.
Наступні етапи конкурсу — попередній відбір кандидатів за відповідністю освіти та досвіду, подання повного пакета документів, фахові співбесіди та психологічне тестування.