У Києві знову піднявся рівень води. В КМВА розповіли, наскільки це критично

Рівень води у Дніпрі біля моста Метро становить 9 294 см.

У Києві за добу трохи піднявся рівень води у Дніпрі, однак це не критично, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він розповів, де ще зберігається підтоплення, інформує ZN.ua .

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«Станом на 9:30 25.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще понад 1 метр», – процитували Попка у КМВА.

За його словами, підтоплення досі утримується на заплавних територіях, низці присадибних ділянках та на територіях садово-дачної забудови. Аварійних підтоплень, запевнив Попко, у Києві не зафіксовано.

«Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації», – додав Сергій Попко.