В МВС розповіли, як задекларувати зброю

В Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, що відсьогодні вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно, МВС пояснив в інфографіці, інформує Апостроф .

"Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції", - закликали у міністерстві.

Прибути до найближчого відділку поліції необхідні протягом 24 годин після знаходження зброї. Перевезення для здачі, або декларування зброї повинно відбуватися в незарядженому стані. Розбирати зброю категорично заборонено. Демонструвати зброю, чи передавати її інших особам також заборонено. Серед документів, необхідних для декларування: заява, паспорт, або ID, фотокартка, витяг про місце проживання та ідентифікаційний номер.