У Польщі 35-річний українець вкусив жінку і вкрав у неї автомобіль: у поліції розповіли про те, що сталося

У сусідній Польщі громадянин нашої держави просто-таки посеред дороги вкусив жінку за вухо, а потім вкрав її автомобіль. Інцидент стався перед зеброю, коли водійка зупинилася, щоб пропустити людей.

Як повідомляє Wydarzenia w INTERIA.PL, подія сталась вночі, коли жінка зупинилась перед переходом, аби пропустити чоловіка. Однак той застрибнув до неї в машину, вкусив її за вухо та вкрав авто.

"Чоловік був дуже збуджений і агресивний. Жінка їхала на Citroen і зупинилася перед пішоходним переходом, щоб пропустити його, тоді чоловік увірвався до її автомобіля, почав погрожувати, відкусив шматок її вуха та викрав транспортний засіб",– зазначили в поліції Познані.

Водночас відомо, що на вкраденому авто чоловік проїхав кілька вулиць. Під час цього він зачепив дорожній знак, згодом вийшов з автомобіля і почав втікати. Але забігти невідомому далеко не вдалось, адже його швидко затримали представники правоохоронних органів.

Як повідомляє польська поліція, цей чоловік пошкодив щонайменше 5 машин. Його відправили до лікарні через неадекватну поведінку. Силовики очікують від лікарів дозволу на допит 35 -річного порушника, аби зайнятись ним.