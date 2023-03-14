У ВООЗ розповіли, коли закінчиться пандемія COVID–19

Всесвітня організація охорони здоров'я зможе оголосити про закінчення пандемії COVID-19 у світі вже до кінця 2023 року. Цю дату назвав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Сьогодні вперше від коронавірусу померло менше людей, ніж того дня, коли ВООЗ вперше використала слово "пандемія" щодо поширення SARS-CoV-2, сказано у пресслужбі організації.

"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія", - сказав Гебреїсус.

Він ще нагадав, що саме 11 березня виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією. Однак, вважає Гебреїсус, набагато важливіше було те, що організація оголосила поширення COVID-19 надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.