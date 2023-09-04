Гейден Панеттьєр кардинально змінила зачіску: колишня наречена Кличко більше не блондинка

Колишня наречена Володимира Кличка та мати його єдиної дочки поділилася першим за довгий час новим фото. Блондинка в минулому кардинально змінила свій образ, а фанати її не впізнали.

Колишня наречена Кличко більше не блондинка: Гейден Панеттьєр кардинально змінила зачіску

В особистому обліковому записі в Інстаграм акторка американського музично-драматичного серіалу "Нешвілл" опублікувала нове фото. Гейден Панеттьєр відображена в гримерці, дивлячись на себе в дзеркало, і милуючись своїм новим образом.

У кадрі колишня наречена Володимира Кличка постала у білому махровому халаті, перебуваючи у гримерці. Її обличчя прикрашає ніжний рожевий макіяж у стилі Барбі, проте вся увага прикута до волосся. У минулому актриса носила блонд, а тепер її голову прикрашає рожевий відтінок. Поки що невідомо, чи справді зірка перефарбувалась, чи це новий образ для зйомок.

"Рожеве волосся мене не хвилює!" – підписала пост Гейден .

Колишня наречена Кличко більше не блондинка: Гейден Панеттьєр кардинально змінила зачіску

А ось фанати захопилися, залишивши масу захоплених коментарів під публікацією:

"Красива", "Дуже красиво виглядаєш з рожевим, залишай волосся таким", "Чудова. Я сумувала за тобою", "На тобі цей колір виглядає приголомшливо, так красиво", "Такий вдалий колір", "Мені подобається".

Колишня наречена Кличко більше не блондинка: Гейден Панеттьєр кардинально змінила зачіску

Володимир Кличко та Гейден почали зустрічатися у 2009 році, а через чотири роки стало відомо про їх заручини. У 2014 році народилася їхня донька Кайя-Євдокія, після чого в актриси почалася сильна післяпологова депресія, яка переросла в алкоголізм та вживання заборонених речовин. Про розставання екс-боксера та актриси стало відомо у серпні 2018 року - відтоді їхня донька живе з батьком та бабусею.

Колишня наречена Кличко більше не блондинка: Гейден Панеттьєр кардинально змінила зачіску

Нагадаємо, колишня наречена Кличка у купальнику прикрасила обкладинку журналу.


Анастасия Березовская, Тудей





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