Софія Річі вийшла заміж і змінила три неймовірно гарні сукні

24-річна модель, дочка Лайонела Річі вийшла заміж. На розкішній церемонії Софія Річі змінила три сукні неймовірної краси.

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Урочистість відбулася в розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc в суботу, 22 квітня, в Антібах, Франція. Наречена виглядала чудово в пошитих на замовлення сукнях від Chanel. Вона не обмежилася одним вбранням, а обрала одразу три.

До вівтаря Софія Річі йшла під руку з батьком у білій сукні з американською проймою і шлейфом з білими бусинами, що переливаються, і вишитими літерами «S&E» (перші літери імені нареченої та нареченого) і датою весілля.

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях
Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Після цього вона переодяглася у незвичайну сукню, прикрашену бахромою з бісеру з цікавою дворівневою спідницею.

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

А ввечері для танців переодяглася в ефектно міні-сукню у стилі 70-х із подвійною спідницею та прикрасою на грудях.

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях
Одне розкішніше за інше: Софія Річі вийшла заміж у трьох сукнях

Волосся щаслива наречена прибрала у гладеньку зачіску.

Одружилася манекенниця з 30-річним британцем Елліотом Грейнджем, головою звукозаписних компаній, клієнтами якої є Trippie Redd, Tekashi 6ix9ine та Iann Dior.

Нагадаємо, Джіні з "Гаррі Поттера" вперше показала свою весільну сукню, якій понад 100 років . Британська актриса Бонні Райт вийшла заміж на інтимній церемонії в Екологічному центрі на природі серед рідкісних рослин.


Анастасия Березовская, Тудей





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Софія Річі вийшла заміж і змінила три неймовірно гарні сукніСофія Річі вийшла заміж і змінила три неймовірно гарні сукні
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