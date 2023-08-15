Дочка Вікторії Бекхем у мінісукні та з сумкою за 2 тис. доларів вийшла з мамою у світ

Зіркова родина Бекхемів зараз перебуває в Маямі, де майже весь свій вільний час вони проводять на борту яхти. Вікторія Бекхем та її єдина дочка потрапили в об'єктиви папараці у стильних образах. 12-річна Харпер вже перетворилася на прекрасну молоду дівчину.

Дівчинка виглядала дуже стильно, прямуючи на яхту зі своєю родиною. Дочка дизайнерки одягла коротеньку білу сукню з мереживами у білизняному стилі, що більше нагадувала нічну сорочку, доповнила образ трендовими коричневими сандалями та брендовою сумочкою Goyard за 2200 фунтів стерлінгів (понад 103 тисячі гривень).

Харпер поклала волосся в гладкий низький хвіст і відмовилася від макіяжу.

Цікаво, що Вікторія Бекхем, яка все життя страждала через зайву вагу, не переносить свої комплекси на дочку. 12-річна дівчинка-підліток відрізняється пишною фігурою, але це не бентежить її зіркових батьків.

Зіркова матуся, яка народила чотирьох дітей, у свою чергу постала перед камерами в спортивному комплекті від Reebok, тонких шльопках і взяла велику білу сумочку від Chanel. Волосся вона, як і дочка, поклала у хвіст, а очі прикрила сонцезахисними окулярами.

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