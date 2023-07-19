Акторка Світлицька поскаржилася на неадекватну росіянку, яка накинулася на її доньку в Туреччині

Українська акторка Олена Світлицька вирушила на відпочинок до Туреччини разом із доньками Вірою та Марією. На популярному курорті її чекав неприємний інцидент, який трапився через росіянку.

Громадянка країни-агресора у ліфті смикнула 3-річну дочку українки за руку та штовхнула її. Світлицька вирішила висвітлити цю ситуацію публічно, а також розповіла, що наразі чекає реакції від представників готелю. Деталі вона озвучила в Instagram-stories, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/stories/olena_svitlytska

"Заходимо ми з дітьми в ліфт, куди в останню секунду вривається якась жінка, назвемо її поки що так. Маша завжди натискає на кнопки ліфта, тому що вона дитина і це їй подобається. І ця, не знаю, навіть як її назвати, хапає її за руку і так просто жбурляє. Я кажу: "А чого ви чіпаєте мою дитину?", а вона відповідає: "За дітьми своїми стежити треба". Я їй сказала, що кожна людина має право на свободу та недоторканність. Вона доїхала до свого поверху і вилетіла. Ідемо скаржитися на ресепшн, бо я такого ставлення до своїх дітей не терпітиму ", - поділилася подробицями акторка.

Знаменитість, яка зіграла у серіалах "Здається будиночок біля моря" та "Улюблена вчителька", здогадується, що могло стати причиною агресивної поведінки росіянки. Вона впевнена, що вся справа в тому, що дівчинка говорила з мамою рідною мовою, і це почула громадянка РФ .

"Знаєте, чому вона це зробила? Тому що одразу почула українську мову. Вона нервова вже така була. У Віри ще було намисто синьо-жовте. Боже, як вони нас ненавидять просто, ви навіть не уявляєте", - висловилася на рахунок цього Олена.

Фото: instagram.com/stories/olena_svitlytska

Українка наголосила, що поскаржилася на інцидент адміністрації готелю, але не стала влаштовувати гучні розбірки, аби не опускатися до рівня нахабної росіянки.

При цьому Світлицька наголосила, що не збирається відмовлятися від відпочинку за кордоном через присутність там росіян: "Знаєте, я отримала декілька повідомлень про те, що я сама поїхала туди, де точно будуть росіяни. А чому це я маю через них не дозволяти собі класний відпочинок? В Туреччині тепле море, воно ідеальне для дітей, тут класні готелі і зручно добиратися… Чому я маю відмовлятися через росіян від свого та своїх дітей задоволення?".

Фото: instagram.com/stories/olena_svitlytska

Про велику кількість представників країни-агресора у Туреччині раніше говорили й інші українські зірки. Зокрема акторка Наталка Денисенко та танцівниця Ілона Гвоздьова, які теж поїхали відпочивати з дітьми до моря. У коментарях під час спілкування із підписниками знаменитості повідомили, що у цій країні їх вистачає:

Фото: instagram

Фото: instagram