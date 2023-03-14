Акторка Келлі Разерфорд в українській сукні-вишиванці з'явилася на благодійному заході у Флориді: фото

Світові знаменитості охоче носять речі українських дизайнерів, зокрема вишиванки. Американська акторка Келлі Разерфорд, відома за серіалами "Пліткарка" та "Район Мелроуз", одягла сукню-вишиванку Юлії Магдич на благодійний вечір amfAR у місті Палм-Біч у Флориді, інформує Апостроф.

Фотографію в сукні українського бренду знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram, за якою стежать мільйон користувачів з усього світу. 54-річна Разерфорд позувала у сукні волошкового кольору з вишивкою у вигляді чорно-білих маків. Келлі не лише опублікувала фото, а й не полінувалася відмітити сторінку дизайнерки.

Фото: instagram.com/kellyrutherford

Юлія Магдич у коментарях подякувала акторці за вибір вбрання смайлами-серцями у кольорах українського прапора.

У своєму блозі дизайнерка розповіла, що на створення цієї дивовижної сукні пішло 21 км ниток. Юлія опублікувала фото Келлі Разерфорд та зазначила, що Україна перемагає і на культурному фронті. У своєму дописі дизайнерка також згадала цьогорічну церемонію "Оскар", яка обурила українців.

"Чи часто Ви бачите зірок, що з’являються в національному одязі на червоному хіднику? Адже зазвичай це кутюрні сукні. Українська вишиванка може стати піонером цієї модної тенденції, - вважає Юлія Магдич. - Вочевидь, що на культурному фронті ми перемагаємо, як і на основному. А церемонія Оскар, вочевидь, цього року щедро проплачена кропленими кров'ю грішми".

У гардеробі Келлі Разерфорд також є сукня-вишиванка українського бренду Vita Kin.

Фото: instagram.com/kellyrutherford


Наталка Лавринець, Апостроф





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