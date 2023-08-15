Дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 20-річному віці: нейромережа показала гарні фото

Зараз дочці принца та принцеси Уельських лише 8 років, і всі прагнуть дізнатися, як дівчинка виглядатиме, коли виросте. Це стало можливим завдяки нейромережі.

Штучний інтелект показав, як виглядатиме дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 20-річному віці

Штучний інтелект попросили намалювати портрет принцеси Шарлотти через 15-20 років, ґрунтуючись на її недавніх фотографіях.

Нейросеть зобразила неймовірно красиву молоду дівчину у білій атласній сукні з прозорими спущеними рукавами у золотій окантовці. У дівчини довге каштанове волосся, а зачіску прикрашає мила золота тіара.

Штучний інтелект показав, як виглядатиме дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 20-річному віці

"Принцеса Шарлотта в майбутньому" дуже схожа на свою маму Кейт Міддлтон та бабусю принцесу Діану. Однак деякі шанувальники впевнені, що дівчинка, коли виросте, зовсім не буде схожа на матір, бо вона копія батька.

Штучний інтелект показав, як виглядатиме дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 20-річному віці

"Кейт + Діана = Шарлотта", "Боже, вона буде красунею", "Така ж, як її мати. Природна краса", "Я відчуваю, що вона буде більше схожа на Діану!", "Це гарна візуалізація, але я думаю , Що коли вона стане старше, її обличчя стане більш гострим", "Шарлотта точно буде красивою молодою жінкою! Вона буде елегантною, стильною і чарівною, як її мама!" - пишуть користувачі Мережі, які побачили фото.

Нагадаємо, нейромережа показала, як зараз виглядала б принцеса Діана у віці 62 років.


Анастасия Березовская, Тудей





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