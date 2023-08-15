Дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 20-річному віці: нейромережа показала гарні фото

Зараз дочці принца та принцеси Уельських лише 8 років, і всі прагнуть дізнатися, як дівчинка виглядатиме, коли виросте. Це стало можливим завдяки нейромережі.

Штучний інтелект попросили намалювати портрет принцеси Шарлотти через 15-20 років, ґрунтуючись на її недавніх фотографіях.

Нейросеть зобразила неймовірно красиву молоду дівчину у білій атласній сукні з прозорими спущеними рукавами у золотій окантовці. У дівчини довге каштанове волосся, а зачіску прикрашає мила золота тіара.

"Принцеса Шарлотта в майбутньому" дуже схожа на свою маму Кейт Міддлтон та бабусю принцесу Діану. Однак деякі шанувальники впевнені, що дівчинка, коли виросте, зовсім не буде схожа на матір, бо вона копія батька.

"Кейт + Діана = Шарлотта", "Боже, вона буде красунею", "Така ж, як її мати. Природна краса", "Я відчуваю, що вона буде більше схожа на Діану!", "Це гарна візуалізація, але я думаю , Що коли вона стане старше, її обличчя стане більш гострим", "Шарлотта точно буде красивою молодою жінкою! Вона буде елегантною, стильною і чарівною, як її мама!" - пишуть користувачі Мережі, які побачили фото.

Нагадаємо, нейромережа показала, як зараз виглядала б принцеса Діана у віці 62 років.