Кейт Міддлтон із травмованою рукою приїхала до британської в'язниці

Кейт Міддлтон побувала у в'язниці. 41-річну принцесу Уельську помітили із травмованою рукою.

Кейт Міддлтон із травмованою рукою приїхала до британської в'язниці

Представниця британської монархії відвідала в'язницю HMP High Down у Сурреї. Кейт Міддлтон виглядала розкішно у синьому брючному костюмі від Сари Бертон. Герцогиня Кембриджська поєднала укорочений блейзер та штани із завищеною талією. Їх доповнив білий базовий топ.

Вбрання поєднувалося із замшевими туфлями на шпильці від Gianvito. Дружина принца Вільяма доповнила аутфіт сережки із білого золота та діамантами від Lauren, а також одягла золоте кольє з медальйоном від Daniella Draper. На ньому вигравіровані ініціали дітей Кейт – 10-річного Джорджа, 8-річної Шарлотти та 5-річного Луї.

Стиліст зробив Міддлтон денний макіяж, а її волосся уклали у локони і залишили його розпущеним.

Кейт Міддлтон із травмованою рукою приїхала до британської в'язниці

На руці почесної гості помітили пластир. Представник Кенсінгтонського палацу запевнив, що Кетрін не зламала пальці, просто пошкодила їх під час стрибків із дітьми на батутах.

Кейт Міддлтон із травмованою рукою приїхала до британської в'язниці

Міддлтон пройшла необхідні процедури безпеки перед тим як опинитися у чоловічій в'язниці категорії С та установі для злочинців, де утримується близько 1100 неповнолітніх. Її "перевірив" чорний лабрадор, який вміє шукати наркотики. Кейт зустрілася із ув'язненими, які отримують терапію.

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Публикация от The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Нагадаємо, королівська особа в червні 2021 року стала покровителькою фонду Forward Trust, який працює у 25 британських в'язницях. Він допомагає колишнім ув'язненим позбутися залежностей та соціалізуватися, знайти роботу та житло.

Раніше Кейт Міддлтон побувала в Уельсі: принцеса одягла спортивне вбрання та кросівки, які рідко носить.


Леся Ловіцька, Тудей





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