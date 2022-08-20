Біда трапилася на святі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, приїхала швидка: подробиці нещастя

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розписалися ще 16 липня, а тепер вирішили зіграти пишне триденне весілля.

Але у п'ятницю, 19 серпня, на святкуванні стався нещасний випадок, до місця проведення весілля довелося викликати швидку.

Як повідомляє видання Mirror, мати Аффлека, Крістофер Енн Болдт впала з причалу і порізала ногу перед майбутнім розкішним весіллям у маєтку її сина в Джорджії. Голлівудський актор прийшов на допомогу матері та викликав екстрені служби.

Швидка допомога прибула до будинку опівдні і провела там 20 хвилин, перш ніж машина поїхала. Жінці наклали шви. Повідомляється також, що машина швидкої допомоги прямувала до лікарні у супроводі поліції.

Дженніфер Лопес та Бена Аффлека також бачили біля лікарні, Бен курив цигарку біля будівлі. Загалом джерела стверджують, що інцидент був «несерйозним».

Захід мав розпочатися у п'ятницю ввечері з репетиції вечері, але все зупинилося опівдні після цього нещасного випадку. Саме весілля повинне відбутися в суботу, а в неділю все мало завершитися барбекю.

Зазначимо, у 2002 році Лопес та Аффлек вже зустрічалися і були заручені, але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Але за 17 років зіркова парочка знову зійшлася.


Тарас Галушко, politeka.net





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