Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до нового будинку за 60 млн доларів: фото

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають! Папараці зняли бурхливу діяльність у їхньому новому будинку в Лос-Анджелесі, за який вони виклали понад 60 мільйонів доларів.

Пошук будинку для Дженніфер Лопес та Бена Аффлека став справжнім випробуванням. Пара витратила на це два роки, подивившись десятки будинків, але вирішивши придбати найдорожчий. До того ж, їм зробили хорошу знижку, адже спочатку нерухомість намагалися продати за 75 млн. доларів.

Папараці зняли активну діяльність у дворі маєтку пари. Вантажники прибували та вивантажували меблі, килими, предмети декору та мистецтва, квіти та сумки з речами зіркового сімейства.

У Дженніфер Лопес та Бена Аффлека точно не буде проблем, як заповнити весь цей величезний будинок меблями, адже тільки на одному фото можна побачити понад шість диванів, десятки стільців та крісел. А також матраци, квіти в горщиках та кавові столики.

У новому будинку подружжя є 12 спалень, 24 ванні кімнати, 15 камінів, кінотеатр, винний льох, віскі-лаундж та спа-центр з перукарнею та манікюрним салоном, а також сауною та масажним кабінетом. На території є спортивний комплекс площею 500 квадратних метрів, який включає критий майданчик для піклболу, боксерський ринг та спортивний зал, а також будиночок для охорони із двома спальнями.

Усього пара виклала 60 мільйонів 850 тисяч доларів готівкою.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала найзручнішу зачіску на літо.