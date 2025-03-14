Українській акторці зробили непристойну пропозицію під час кастингу в популярний гурт

Українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк розповіла, що під час кастингу до популярного тоді гурту "ВІАГра", їй зробили непристойну пропозицію, яку вона не прийняла.

Про це Лавренюк розповіла в інтерв’ю "Апостроф Lime".

"Тоді до гурту "ВІАГра" були інші критерії. Вони шукали третю дівчину. Під час відбору мені запропонували залишитись на ніч, але я вирішила поїхати додому", - розповіла акторка.

Проте Лавренюк ні про що не жалкує.

"Якби у мене тоді склалося з гуртом, то зараз би не було акторки Олени Лавренюк, яка створює костюмовані драми", - переконана вона.