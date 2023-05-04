Гурт The Hardkiss представив кліп Festival

Пісня розповідає про магічні сили, які перетворюють феєрверки на вибухи.

Український гурт The Hardkiss представив нову пісню Festival та кліп на неї. Пісня англійською мовою була випущена напередодні «Євробачення», яке цього року проходить від імені України, інформує ZN.ua.

Гурт The Hardkiss представив кліп Festival
The Hardkiss випустили новий кліп

«Ця пісня про диво. Про магічні небесні сили, що перетворюють вибухи на феєрверки, кулі на дощ, а біль у пісні. Ми всі хочемо жити у світі без війни, без агресорів та окупантів. І відчувати цей світ, як великий позитивний фестиваль. Але, на жаль, це лише мрії, дуже далекі від реальності», — заявила фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Вона стане однією з ведучих «Євробачення», яке буде проходити у Великій Британії.

«Піснею ми вчергове хочемо нагадати світу про війну, розв’язану Росією проти нашої країни. В той час, як світ феєрверками зустрічав новий 2023 рік, українці ховалися в бомбосховищах через масовані обстріли. Але ми чудово пам’ятаємо безтурботний дух свят та фестивалів, які проходили у Києві та наших інших містах. Пам’ятаємо час, коли феєрверки, спецефекти та піротехніка нікому не нагадували вибухи. У відео на пісню Festival ми показали Київ під час війни. Моє рідне місто, яке попри все продовжує жити. Жити та чекати найголовнішого свята — Перемоги», - додала Саніна.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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