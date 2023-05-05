Ховалися по кущах і трималися за руки: Христину Соловій "застукали" з Жаданом після жарких поцілунків у кліпі "Юність"

Соловій, Жадан

У мережі з'явилося фото Христини Соловій за руку із Сергієм Жаданом після кліпу "Юність".

Чотири місяці тому популярна українська співачка Христина Соловій презентувала своїм шанувальникам незвичайний кліп на пісню "Юність". Особливістю цієї відеороботи стала участь у ній відомого українського письменника та поета Сергія Жадана, а точніше те, що вони грали зі співачкою закохану пару та палко цілувалися.

Схоже, почуття, які запідозрили між Христиною та Сергієм шанувальники, виявилися не кіношними, а справжніми. Так, нещодавно в мережі поширили інста-сторіс користувача "artyleriya", на якій можна побачити співачку та письменника на прогулянці серед густих чагарників.

"Ховалися в кущах і випадково застали ось такі драми, скандали, інтриги шоу-бізнесу. Але не робіть так, як я, і не знімайте Жадана через кущі, тому що це ну дуже некультурно, і точно зовсім не по-дружньому" , – підписав сторіс автор.

Соловій, Жадан

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що у квітні 48-річний Сергій Жадан подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною, з якою був одружений 15 років. У пари зростає 10-річна донька Марія.

Соловій, Жадан


Галина Струс, politeka.net





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