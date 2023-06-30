Мадонну після реанімації вже виписали з лікарні

Співачку відвезли додому.

Американську співачку Мадонну виписали з лікарні після того, як 24 червня вона потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію», передає BBC. Мадонна вже вдома і почувається краще, інформує ZN.ua .

© Мадонна / Instagram

За даними CNN, співачку доправили додому в Нью-Йорк на приватному автомобілі «швидкої» допомоги.

15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Однак співачка його відклала.

Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.