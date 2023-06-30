Мадонну після реанімації вже виписали з лікарні

Співачку відвезли додому.

Американську співачку Мадонну виписали з лікарні після того, як 24 червня вона потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію», передає BBC. Мадонна вже вдома і почувається краще, інформує ZN.ua.

Мадонну після реанімації вже виписали з лікарні
© Мадонна / Instagram

За даними CNN, співачку доправили додому в Нью-Йорк на приватному автомобілі «швидкої» допомоги.

15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Однак співачка його відклала.

Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.





Интересные новости
У Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протестиУ Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протести
Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"
Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"Вийшов ще один трейлер другої частини "Дюни"
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцієюСпівачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Оля Полякова розповіла про те, як її мало не вбили бандитиОля Полякова розповіла про те, як її мало не вбили бандити
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"Олег Винник зробив новий пост після півтора року мовчання: "Йому знову потрібні гроші"
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцієюСпівачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Моніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиноюМоніка Беллуччі сильно схудла після розлучення колишнього з молодою дружиною
Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарніКамалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні
Алла Пугачова підтримала лідера гурту ДДТ після скасування концертів у РосіїАлла Пугачова підтримала лідера гурту ДДТ після скасування концертів у Росії
Не хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсультуНе хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсульту
Після 60 років: чи можуть служити чоловіки старше призовного вікуПісля 60 років: чи можуть служити чоловіки старше призовного віку
Хто пройшов у фінал "Євробачення-2023" після першого півфіналу: результати голосуванняХто пройшов у фінал "Євробачення-2023" після першого півфіналу: результати голосування
Ембер Герд покинула кар’єру в Голлівуді після скандального програшу в суді з Джонні ДеппомЕмбер Герд покинула кар’єру в Голлівуді після скандального програшу в суді з Джонні Деппом
Потап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлученняПотап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлучення
Последние новости
Подгружаем последние новости