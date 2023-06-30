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2023-06-30
Мадонну після реанімації вже виписали з лікарні
Співачку відвезли додому.
Американську співачку Мадонну виписали з лікарні після того, як 24 червня вона потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію»,
© Мадонна / Instagram
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15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Однак співачка його відклала.
Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.
Юлія Москаленко, ZN.ua