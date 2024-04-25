Одружився і став татом у 19: як живе Роман Сасанчин після перемоги в "Голосі країни"

Роман Сасанчин – молодий український співак, переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". Розповідаємо, як склалося життя артиста з маленького села на Тернопільщині, який за перемогу у дорослому проекті отримав квартиру в Києві, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман народився 1 квітня 2002 року у селі Садки Тернопільської області. Любов до музики хлопцю прищеплювала сестра і мама, коли в дитинстві наспівували йому колискову. Також хлопчик часто вслухався у класичні мелодії музичних скриньок.

Сасанчин співає з п'яти років, а його дебют на сцені відбувся у першому класі на шкільній лінійці. Також талановитий хлопчик давав концерти, співав батькам. Закінчив Садківську загальноосвітню та Толстенську музичну школу, а також Львівську спеціалізовану музичну школу-інтернат. Нині навчається у Теребовлянському коледжі культури та мистецтв.

У 2012 році Роман взяв участь у першому сезоні "Голос. Діти", але жоден із тренерів до нього не повернувся. Через три роки Сасанчин повернувся на вокальний проект і став його переможцем у команді Тіни Кароль.

Однак на цьому Сасанчин не зупинився. У 2020 році хлопець прийшов на дорослу версію проекту та здобув чергову перемогу. Свою участь у "Голосі країни" Роман розпочинав у команді Дана Балана, але пізніше був "викрадений" Тіною Кароль, яка привела його до перемоги на "Голосі. Діти".

Як головний приз переможець отримав двокімнатну квартиру в одному з житлових кварталів Києва. Сасанчин одразу переїхав туди і власноруч почав робити ремонт. Пізніше він перевіз із Тернопільської області свою дівчину Іванну, з якою продовжив облаштовувати житло, разом роблячи нескладні ремонтні роботи.

Незабаром кохана співака, яка старша за нього на 4 роки, дізналася про вагітність, і пара вирішила тимчасово переїхати зі столиці і повернутися вже після народження дитини. 30 грудня 2021 року у пари народилася донька Елізабет. На той момент Романові було лише 19 років.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Незадовго до початку повномасштабної війни Сасанчин заявив, що хоче продати подаровану на "Голосі" квартиру та придбати житло поменше.

"Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири яку ще 2 роки тому виграв на "Голос країни 10"! Так, ви багато чули в моїх інтерв’ю, що я хучу туди переїхати і т.д! Але добре роздумавши я все ж вирішив її продати для того щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу та купити меншу за розмірами квартиру!", - розповідав співак.

Втім, втілити задумане Роману так і не вдалося. Восени 2023 року молоде подружжя переїхали в квартири, яку збиралося продавати, проте облаштували лише одну кімнату - спальню.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Гроші на ремонт переможець "Голосу країни" заробив не співом, а роботою в інтернет-магазині на складі. 22-річний виконавець розповідав, що не перебирає роботою і в разі чого завжди зможе прогодувати сім'ю.

Деякий час у мережі говорили про проблеми молодій сім'ї, також на розлучення у соцмережах натякала сама Іванна. Проте Роман запевняв, що цю інформацію "дуже роздмухали".

"Був там момент, що ми щось там, як кіт з собакою там погиркались. Іванка така сама по собі, що може щось викласти в сторіз, всім пожалітись. Так воно в принципі і сталося", - пояснив Сасанчин.

Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

У квітні 2024 року дружина Романа Сасанчина пережила завмерлу вагітність. Іванна розповідала, що вони з чоловіком дізналися, що в них буде ще одна дитина, почали будувати нові плани на майбутнє, як несподівано з'ясувалося, що плід завмер.

"Все відбулось супершвидко, незрозуміло. В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, і в тебе одразу купа думок, купа планів. Ти бачиш перед собою ціле нове життя. Багато про що починаєш мріяти, і через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. І ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у таку прірву суму, страху, якогось розчарування", - розповідала вона.

Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Також Роман Сасачин висловлювався про мобілізацію. Співак пояснив, що вибрав бути корисним українським захисникам у тилу, але якщо його призвуть, то з "гордістю та честю" стане на захист країни.

"Я [ходжу] вулицею, їжджу в магазин... Я ніде не ховаюся. Якщо дійде черга до мене... я ніколи цього не боявся і не боюся. Я з гордістю і честю піду, якщо це буде потрібно. Чому я добровільно не йду? Я зараз намагаюся зробити те, від чого буде більше користі", - сказав 22-річний співак.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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